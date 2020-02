Brunel sluit kwartaal af met rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 1.210 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft het vierde kwartaal rode cijfers geschreven. Het bedrijf had hoge kosten aan de beëindiging van zijn onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas. Eerder maakte het bedrijf al bekend te stoppen met deze activiteiten, omdat die verlieslatend waren.

Door de verliezen op BIS daalde het operationele resultaat (ebit) tot een min van 1,5 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder boekte Brunel nog een operationele winst van 10,7 miljoen euro.

Het bedrijf wist de kwartaalomzet wel met 5 procent op te voeren tot 257,1 miljoen euro. Dat was voornamelijk te danken aan groei buiten Europa. De opbrengsten uit Europese activiteiten daalden juist, waarbij Brunel vooral last had van zwakte in de Duitse auto-industrie.

Hogere omzet

Over heel 2019 boekte Brunel een 14 procent hogere omzet dan een jaar eerder, van 1 miljard euro. Daarop werd een winst geboekt van 3,8 miljoen euro, een daling van 81 procent ten opzichte van 2018.

Over 2020 is Brunel voorzichtig optimistisch. De omzetdaling in Europa lijkt in januari te stabiliseren en de groei op andere markten blijft fors, aldus het bedrijf. De Nederlandse markt voor flexwerk blijft evenwel lastig, omdat de krappe arbeidsmarkt ervoor zorgt dat er weinig detacheringskrachten voorhanden zijn.