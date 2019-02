Investeerder verwijt Oslo Børs partijdigheid

Gepubliceerd op | Views: 0

OSLO (AFN) - De Noorse investeerder Incentive verwijt het bestuur van Oslo Børs vooringenomen te zijn in de biedingsstrijd rond het beursbedrijf. Ook vindt Incentive dat de directie niet in het belang van de aandeelhouders werkt.

Dat schrijft de investeerder in een brief die door persbureau Bloomberg is ingezien.

Oslo Børs probeert de regels tijdens de wedstrijd te veranderen, stelt Incentive. Het Noorse beursbedrijf vroeg de toezichthouder volgens Incentive acceptatie van een bod alleen mogelijk te maken als minimaal twee derde van de aandelen is aangeboden. Daarmee probeert het bestuur het hogere bod van Euronext onmogelijk te maken, meent de investeerder.

Overname

Incentive en een groep mede-aandeelhouders, die gezamenlijk 50,5 procent van de aandelen in handen hebben, organiseerden eind vorig jaar een veiling om Oslo Børs te verkopen. Daar kwam Euronext als winnaar uit de bus. Toen dat bedrijf zijn bod openbaarde was dat voor het bestuur van de Noorse beurs een verrassing. Zij nodigden andere gegadigden uit een bod te doen waarna Nasdaq zich in de strijd mengde en ruim 35 procent van de aandelen toegezegd kreeg.

De investeerders verdedigen hun keuze voor een geheime veiling omdat het bestuur al twee keer een toenaderingspoging van een potentiële koper afwees. Euronext en Nasdaq deden beide al eens een poging het beursbedrijf over te nemen.

Reactie

In een reactie laat het bestuur van Oslo Børs weten niet alle aandeelhouders van elke toenaderingspoging op de hoogte te hoeven stellen. Door andere bieders uit te nodigen is het bod van Euronext bovendien al omhoog gegaan, zegt voorzitter Catharina Hellerud, die verder aangeeft dat de Noren ,,niet negatief'' staan tegenover het bod van Euronext.

,,Het bestuur heeft geconcludeerd dat Nasdaq duidelijk de voorkeursoptie is vanwege de strategische logica. We zullen onze mening daarover niet wijzigen'', aldus Hellerud.