May is er nog steeds niet klaar mee. Ik zou na zoveel tegenstemmers mijn grijze lokken eens uit m'n ogen vegen en eieren voor mijn geld kiezen. Het is nu toch wel meer dan duidelijk dat het grote deel, niks van haar moet hebben.



Gewoon nieuwe verkiezingen en dan uitstel Brexit.



Als May kan je er niet trots op zijn dat je de natie uit de EU hebt gemanoeuvreerd.