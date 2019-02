President-commissaris NN Group vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 715

DEN HAAG (AFN) - Jan Holsboer vertrekt als voorzitter van de raad van commissarissen van verzekeraar NN Group (Nationale Nederlanden), na de aandeelhoudersvergadering in mei. Holsboer zal worden opgevolgd door David Cole.

,,Na een carrière van meer dan 50 jaar in de financiële dienstensector en voornamelijk in de verzekeringsindustrie, heb ik de beslissing genomen dat het tijd is geworden om terug te treden uit de raad van commissarissen van NN'', aldus Holsboer. Hij is sinds maart 2014 commissaris bij NN en sinds juli van dat jaar voorzitter. Zijn opvolger Cole is sinds 1 januari van dit jaar commissaris bij het bedrijf en zijn voordracht tot voorzitter is inmiddels goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De raad van commissarissen wil verder Hélène Vletter-van Dort herbenoemen voor een periode van vier jaar. Zij is sinds oktober 2015 commissaris bij NN.