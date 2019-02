Onrust rond KLM-topman baart minister zorgen

Gepubliceerd op | Views: 207 | Onderwerpen: luchtvaart

DEN HAAG (AFN) - De interne strijd bij Air France-KLM om de positie van KLM-topman Pieter Elbers baart ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zorgen. Het bedrijf zou er beter aan doen het over de eigen toekomstplannen te hebben in plaats van over personen, vindt de bewindsvrouw.

Een petitie onder het KLM-personeel voor herbenoeming van Elbers, wiens contract binnenkort afloopt, is de afgelopen week massaal ondertekend. ,, Die 25.000 handtekeningen zijn er niet voor niets'', aldus Van Nieuwenhuizen. ,,Ik begrijp heel goed dat mensen zich zorgen maken.''

Topman Ben Smith van moederbedrijf Air France-KLM zou van Elbers af willen. Dat de KLM-topman zou moeten vechten om zijn baan te houden, bevreemdt Van Nieuwenhuizen. ,,Naar ons idee zou het heel raar zijn als hij niet wordt herbenoemd. Waarom zou je dat doen terwijl hij, zeker als je naar heel Air France-KLM kijkt, het gewoon het beste heeft gedaan?''

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) sprak eerder al zijn steun uit voor Elbers in een brief aan de raad van commissarissen van KLM. En deze week benadrukte hij in een gesprek met zijn Franse collega Bruno Le Maire nog eens het grote belang van KLM voor Nederland. De overheid heeft een klein aandelenbelang in KLM.