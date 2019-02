Ryanair aast op slots Thomas Cook

Gepubliceerd op | Views: 661 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Ryanair heeft interesse in delen van de luchtvaartdivisie van Thomas Cook, mochten er zich geen partijen melden voor de overname van de hele vliegtak van de Britse reisorganisatie. Marketingdirecteur Kenny Jacobs van de Ierse prijsvechter zegt dat Ryanair met name geïnteresseerd is in bepaalde start- en landingsrechten van Thomas Cook.

Ryanair bevestigde onlangs nog dat het blijft kijken naar kleine fusies en overnames. Het bedrijf ziet meer heil in het uitbouwen van een kleinere branchegenoot dan het overnemen van een grote speler. Zo kijkt Ryanair ook naar de mogelijke overname van de slots van het in Berlijn gevestigde Germania, dat afgelopen week zijn activiteiten staakte.

Thomas Cook kondigde eerder aan de strategische opties van zijn luchtvaartdivisie te onderzoeken. Het bedrijf heeft een vloot van 103 vliegtuigen, waarvan een kwart geschikt is voor de langere afstand. Onder meer het Duitse Lufthansa zou wel oren hebben naar de Duitse langeafstandsactiviteiten van Thomas Cook.

Norwegian Air

Jacobs benadrukte dat Ryanair niet in de markt is voor delen branchegenoot Norwegian Air. Dat bedrijf maakte recent bekend naar manieren te zoeken om geld vrij te maken. Ryanair-baas Michael O'Leary liet zich meermaals openlijk negatief uit over het Noorse bedrijf.

Volgens Ryanair moeten reizigers overigens ook dit jaar rekening houden met ernstige verstoringen door acties bij luchtverkeersleiders. Jacobs houdt zeker rekening met acties door Franse en Italiaanse luchtverkeersleiders. Ook personeelsproblemen in Duitsland blijven opspelen, en ook in België is het onrustig.