Brill gaat tijdschrift over zoölogie uitgeven

LEIDEN (AFN) - Wetenschappelijk uitgever Brill neemt het tijdschrift Contributions to Zoology op in zijn portfolio voor biologisch onderzoek. Het Leidse bedrijf neemt de titel, die als open-accespublicatie wordt uitgegeven, over van onderzoekscentrum Naturalis.

Contributions to Zoology publiceert wetenschappelijke artikelen over zoölogie, de discipline binnen de biologie die dieren bestudeert. Het tijdschrift werd in 1848 opgericht door het bestuurscomité van de bibliotheek van dierentuin Artis. Sinds 1997 zijn artikelen van het tijdschrift online gratis beschikbaar.