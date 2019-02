'RBS gelinkt aan kartelonderzoek Brussel'

Gepubliceerd op | Views: 431

EDINBURGH (AFN/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan het maken van verboden afspraken omtrent de handel in euro-obligaties. Ingewijden weten aan persbureau Bloomberg te melden dat de Britse bank één van de acht banken is wereldwijd, die onder loep ligt van onderzoekers in Brussel vanwege vermeende kartelafspraken.

Details over de betrokkenheid van RBS en over eventuele boetes of sancties die voortvloeien uit het onderzoek zijn niet bekend. Het bericht volgt op de eerdere aankondiging door de Europese Commissie begin dit jaar. Brussel meldde dat er verschillende ondernemingen worden doorgelicht omdat ze verboden afspraken gemaakt zouden hebben met betrekking tot de handel in staatsobligaties.

RBS, dat eerder al eens flink beboet werd voor financieel wangedrag, weigerde op de kwestie in te gaan. Ook de Europese Commissie gaf geen commentaar.