'Kasstroom Arcadis beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Arcadis heeft over het voorbije kwartaal de verwachtingen rond de vrije kasstroom en het werkkapitaal duidelijk overtroffen. Tegelijkertijd was de omzetgroei van het advies- en ingenieursbureau grotendeels zoals verwacht, terwijl de winstgevendheid iets beneden de verwachtingen was. Daarmee presenteerde Arcadis ,,gemengde'' resultaten, schrijft KBC Securities in een rapport.

Arcadis zag de omzet op autonome basis in het vierde kwartaal met 2 procent toenemen tot 607 miljoen euro. In dezelfde periode daalde de operationele winst op autonome basis met 1 procent tot 44 miljoen euro. Over heel 2018 leed Arcadis een verlies van 27 miljoen euro door fikse afschrijvingen in het Midden-Oosten.

De Belgische bank wijst er daarbij op dat de vrije kasstroom van 149 miljoen euro veel beter was dan verwacht. Zo hield KBC zelf rekening met 102 miljoen euro aan beschikbaar vermogen voor investeringen en was de gemiddelde verwachting van analisten 103 miljoen euro.

KBC hanteert een accumulate-advies voor Arcadis bij een koersdoel van 18 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 09.35 uur 12,2 procent hoger op 13,15 euro.