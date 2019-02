'NN gaat langzaam de goede kant op'

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - NN Group heeft resultaten laten zien die licht tegenvallen, maar de verzekeraar is desalniettemin op het goede pad. Verder is de aangekondigde aandeleninkoop ter waarde van een half miljard euro indrukwekkend. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

De operationele winst kwam uit op 343 miljoen euro, tegen 345 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee presteerde NN minder dan de gemiddelde verwachting van kenners. Volgens de marktkenner bij KBC is het echter goed mogelijk dat NN later dit jaar zijn doelen naar boven bijstelt, met name voor de niet-levensverzekeringen.

KBC heeft een koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 42 euro per aandeel. NN stond omstreeks 09.30 uur 1,9 procent hoger in de AEX op 37,67 euro.