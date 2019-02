'Resultaten DSM iets beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten over het vierde kwartaal die DSM donderdag presenteerde zijn iets beter dan verwacht. Dat concludeert een analist van KBC Securities, die verder wijst op de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van een miljard euro en een dividendverhoging.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 3 procent tot 370 miljoen euro. Analisten hadden door de bank genomen gerekend op 359 miljoen en KBC ging uit van 365 miljoen euro. Zonder de meevaller van de hogere verkoopprijzen van vitames die in het vierde kwartaal niet meer voelbaar was, was sprake van een stijging van 7 procent.

De verwachtingen voor 2019 blijven iets achter bij de doelstellingen voor de periode tot 2021, maar dat was bij KBC al in de verwachtingen verwerkt. KBC handhaaft zijn accumulate-advies met een koersdoel van 100 euro per aandeel. DSM stond omstreeks 09.15 uur bovenaan in de AEX met een plus van 5,5 procent op 89,20 euro.