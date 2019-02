Flinke winstgroei Commerzbank

Gepubliceerd op | Views: 414

FRANKFURT (AFN) - Commerzbank heeft het afgelopen jaar een fors hogere winst behaald. Het Duitse financiële concern voerde zijn onderliggende opbrengsten op dankzij hogere kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast kreeg Commerzbank er bijna een half miljoen particuliere klanten bij in zijn thuismarkt.

De op een na grootste Duitse bank haalde een nettowinst van 865 miljoen euro over 2018, bijna zeven keer meer dan een jaar eerder. De onderliggende baten dikten aan met 5 procent tot 8,6 miljard euro. Terwijl Commerzbank goede zaken deed met kredieten aan het mkb en hypotheekverstrekkingen, leverde de handelstak in. Die had last van de onrust op de aandelenmarkten in het laatste kwartaal van het jaar.

Commerzbank verwacht ook dit jaar de baten te laten groeien. De kosten moeten daarbij verder omlaag gaan.