DSM en Arcadis uitblinkers op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 890

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren donderdag uitblinkers op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten. Ook elders in Europa werd het beurssentiment gesteund door beter dan verwachte cijfers van grote Europese bedrijven. Op het Damrak openden naast DSM en Arcadis ook Aegon, NN Group en SBM Offshore de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 538,10 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 736,35 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent.

DSM was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 7 procent. Het speciaalchemiebedrijf zag de winst in het vierde kwartaal flink stijgen en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van een miljard euro. Ook wordt het dividend verhoogd. Ook verzekeraar NN Group, die afgelopen kwartaal verlies leed, gaat eigen aandelen inkopen en kreeg er 1,6 procent bij.

Unibail-Rodamco-Westfield

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, dat ook met cijfers kwam, sloot de rij in de AEX met een verlies van 4,7 procent. Aegon volgde met een min van 4,4 procent. De verzekeraar boekte in de tweede helft van vorig jaar flink minder winst.

In de MidKap stond Arcadis bovenaan met een winst van 12 procent. Ook de resultaten van SBM Offshore (plus 5,1 procent) vielen in de smaak bij beleggers. De maritiem oliedienstverlener verwacht dit jaar een hogere omzet te boeken dan afgelopen jaar en gaat eigen aandelen inkopen. Ook keert het bedrijf meer dividend uit.

Nestlé

In Zürich klom Nestlé ruim 2 procent na sterke resultaten van het voedingsbedrijf. Credit Suisse won 1,3 procent. De Zwitserse bank boekte afgelopen jaar voor het eerst winst na vier verliesjaren. Commerzbank dikte in Frankfurt ruim 6 procent aan na beter dan verwachte resultaten van de Duitse bank. De Franse automaker Renault en vliegtuigbouwer Airbus wonnen 4 en 5 procent in Parijs na sterke resultaten.

De euro was 1,1263 dollar waard, tegen 1,1286 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 54,53 dollar. Brent werd 1,5 procent duurder op 64,57 dollar per vat.