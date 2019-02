Eerste jaarwinst Credit Suisse in vier jaar

Gepubliceerd op | Views: 449

ZÜRICH (AFN) - De Zwitserse bank Credit Suisse heeft in het afgelopen jaar een winst in de boeken gezet. Het is voor het eerst in vier jaar dat het de financiële instelling lukt om een jaarwinst te behalen. De bank rondde een driejarige herstructurering van zijn activiteiten af, waarin onder meer de kosten verlaagd werden.

Voor heel 2018 schreef Credit Suisse een winst van ruim 2 miljard frank, omgerekend 1,8 miljard euro. Een jaar eerder boekte de bank een verlies van ruim 900 miljoen frank. Credit Suisse slaagde erin om de operationele kosten fors omlaag te brengen. Zo stonden ruim duizend werknemers minder op de rol vergeleken met eind 2017. De enige smet op de resultaten was de haperende handelstak, die als enige divisie een omzetdaling liet zien op jaarbasis.

De opbrengsten van Credit Suisse daalden in het laatste kwartaal van het jaar, vanwege onrustige marktomstandigheden. Onder de streep resteerde in de laatste verslagperiode van het jaar een winst van 292 miljoen frank.