'Damrak begint hoger aan drukke cijferdag'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag licht hoger te beginnen aan een nieuwe drukke cijferdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen met kleine winsten openen. Beleggers krijgen een flinke hoeveelheid kwartaalcijfers voor de kiezen. Op Beursplein 5 openden bedrijven als Aegon, DSM, NN Group, Arcadis en SBM Offshore de boeken.

Aan het handelsfront zou de Amerikaanse president Donald Trump bereid zijn de deadline in de handelsoorlog met China zestig dagen op te schuiven. De Verenigde Staten willen op 1 maart de importtarieven voor een groot deel van de Chinese producten aanzienlijk verhogen. Nu beide landen weer op hoog niveau overleggen, zegt Trump niet afwijzend tegenover het verschuiven van deze datum te zijn als er een akkoord in zicht komt.

DSM zag de omzet in het vierde kwartaal licht stijgen. Het speciaalchemieconcern kondigde verder een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van een miljard euro aan en een verhoging van het dividend.

Tegenwind

Aegon boekte in de tweede helft van vorig jaar flink minder winst. Het verzekeringsconcern kampte met tegenwind van ongunstige marktomstandigheden. Ook ging het resultaat omlaag door een eerder aangekondigde juridische schikking in de VS en een boekverlies op de verkoop van Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten.

NN Group leed afgelopen kwartaal een verlies. Het negatieve resultaat werd grotendeels veroorzaakt door een eenmalige last vanwege het samenvoegen van de eigen levens- en schadeverzekeringstakken met die van Delta Lloyd. NN kondigde verder aan voor maximaal 500 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

SBM Offshore

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore verwacht dit jaar een hogere omzet te boeken dan afgelopen jaar, met een iets lager bedrijfsresultaat. Verder gaat het bedrijf voor 200 miljoen dollar eigen aandelen inkopen en wordt de dividenduitkering met 50 procent verhoogd.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis sloot 2018 af met een nettoverlies. Het negatieve resultaat is het gevolg van een afschrijving op de boekwaarde van activiteiten in het Midden-Oosten. Ook in Azië had het bedrijf te maken met tegenwind. Arcadis zegt fors in te grijpen bij slecht presterende onderdelen.

Vastgoed

Unibail-Rodamco-Westfield kwam woensdag na de slotbel met cijfers. Het vastgoedconcern behaalde in 2018 een hogere winst per aandeel dan het zelf had voorspeld. Ook winkelvastgoedbedrijf Vastned opende de boeken. Vastned verwacht dat het direct resultaat per aandeel dit jaar lager zal uitvallen dan vorig jaar.

De euro was 1,1277 dollar waard, tegen 1,1286 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 54,34 dollar. Brent werd 1 procent duurder op 64,25 dollar per vat.