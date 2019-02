Winst- en omzetgroei voor Ordina

6,9 miljoen winst op 358,5 miljoen omzet: 1,9%!!!!!!!! Ik ben heel goed thuis in de ICT wereld daar waar het consulting & services betreft. Zie heel veel bedrijven. En de benchmark voor een gezonde EBITDA op minimaal 15% en in 9 van de 10 gevallen op rond de 20%. Dat is inderdaad voor belastingen etc. alleen zelfs dan blijven ze ver boven de 10%. Zelfs Randstad (een uitzender) doet het vele malen beter. Of de kostenstructuur is nog steeds veel te hoog of de marge op de medewerkers ligt veel te laag (tarief, kosten of aantal facturabele uren). Vermoedelijk een te laag tarief omdat ze grote mantelovereenkomsten gekocht hebben tegen veel te lage tarieven. In de PE sfeer zou dit bedrijf op maximaal 4,5 tot 5 keer de EBITDA gewaardeerd worden. Oftewel de koers staat nog steeds veel te hoog.....