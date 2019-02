Afschrijving drukt Arcadis in het rood

Gepubliceerd op | Views: 2.032

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft 2018 afgesloten met een nettoverlies. Het negatieve resultaat is het gevolg van een afschrijving op de boekwaarde van activiteiten in het Midden-Oosten. Ook in Azië had het bedrijf te maken met tegenwind.

Onder de streep resteerde een min van 27 miljoen euro, tegen een winst van 71 miljoen euro in het voorgaande jaar. Het operationele resultaat (ebita) zakte 5 procent tot 177 miljoen euro, waarmee ook de operationele winstmarge slonk ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg vorig jaar 1 procent tot een kleine 3,3 miljard euro. Op autonome basis, dus zonder wisselkoerseffecten of bijdragen van overnames, ging het om een omzetgroei van 3 procent.

Dat de activiteiten in het Midden-Oosten minder waard zijn geworden, is volgens Arcadis het gevolg van een voorzichtigere strategie in het aannemen van nieuwe klussen en het schrappen van een groot project. Ook de afschrijving op energiebezittingen in Brazilië in het derde kwartaal drukte op het jaarresultaat.

Nieuwe bestuurders

Arcadis zegt ook fors in te grijpen bij slecht presterende onderdelen en wijst daarbij op de benoeming van nieuwe bestuurders in Azië. In dezelfde regio wil het bedrijf zich scherper richten op kernactiviteiten die winstgevend zijn.

,,Het valt niet te ontkennen dat 2018 een uitdagend jaar was'', meldt het bedrijf. Topman Peter Oosterveer vindt niettemin dat Arcadis in zijn belangrijkste markten, Noord-Amerika, Europa en Australië, vooruitgang is geboekt bij het volgen van een nieuwe strategie waarbij selectiever wordt gezocht naar nieuwe klussen. Ook de verbetering van de balans is volgens Oosterveer een opsteker.