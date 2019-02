DSM groeit ondanks wegvallen vitamineboost

Gepubliceerd op | Views: 1.958

AMSTERDAM (AFN) - DSM heeft in het vierde kwartaal een kleine stijging van de omzet genoteerd. Het speciaalchemieconcern kondigde bij de presentatie van zijn jaar- en kwartaalcijfers verder een aandeleninkoopprogramma ter waarde van een miljard euro aan en een verhoging van het dividend.

DSM zag de tijdelijke hogere verkoopprijzen van vitamines, waarvan het bijna een jaar heeft geprofiteerd, ten einde komen maar behaalde desondanks een omzetstijging van 1 procent tot 2,2 miljard euro. Als het effect van die vitamineboost een jaar eerder wordt weggelaten dan zou de omzetstijging 4 procent zijn.

De opbrengsten bij de voedingsmiddelentak stegen in het laatste kwartaal met 1 procent. Topman Feike Sijbesma spreekt van goede prestaties. Voor de divisie Materials, die een stabiele omzet boekte, wijst hij op moeilijke omstandigheden in sommige afzetmarkten.

Aandeleninkoop

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 3 procent tot 370 miljoen euro. De nettowinst steeg met 45 procent tot 258 miljoen euro. DSM rekent voor 2019 op een stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat van 5 tot 10 procent vergeleken met de cijfers van een jaar eerder zonder het effect van de vitamineboost.

DSM begint in het tweede kwartaal met de aandeleninkoop en heeft de intentie het uitstaande aandelenkapitaal te verkleinen. De inkoop staat los van kleinere incidentele aandeleninkoopprogramma's ten behoeve van uitkering van onder meer dividend in aandelen. Sijbesma zei in een toelichting dat het bedrijf nog voldoende financiële ruimte heeft voor fusies en overnames, naast het aandelenprogramma.