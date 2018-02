Welnee, ze schrikken niet. Inflatie in de VS is al sinds mei vorig jaar stabiel op 1,7% / 1,8%. In januari is het... jawel... 1,8%. Is dat schrikken? Nee.



Het zijn die paniekzaaiende domme economen die een lagere inflatie hadden voorspeld voor deze maand (1,7%), die voorspelling is (op een tiende) niet uitgekomen, vandaar wat commotie. Iedereen snapt dat de inflatie op dit moment niet gaat dalen dus die voorspelling was grote onzin.