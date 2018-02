Da's dus een andere rechtzaak, 'peanuts' vergeleken bij:Deze dient 5 maart voor de rechtbank in Milaan. Gedaagd zijn ENI en Shell; JPMorgan moet zich verweren tegen een aanklacht dit voorjaar.Het wordt omschreven als de grootste 'corporate bribery' zaak in de geschiedenis.En er zijn nog nooit zo'n hoge functionarissen van oliebedrijven voor de rechter geroepen.Er zijn al gevolgen zichtbaar:UBS Zwitserland heeft al accounts gesloten die samenhangen met deze zaak. In het Verenigd Koninkrijk wordt gespeurd naar onroerend goed verkregen met de 'proceeds'.Over olievlekken gesproken... dit wordt politiek. En dan weet je het wel.