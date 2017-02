Wall Street sluit opnieuw met records

Gepubliceerd op | Views: 273

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn dinsdag voor de vierde handelsdag op rij met recordstanden gesloten. Vooral financiële fondsen waren in trek, na een speech van Fed-voorzitter Janet Yellen in het Amerikaanse Congres. Haar woorden gaven beleggers vertrouwen dat de centrale bank mogelijk sneller met rentestappen gaat komen dan eerder aangenomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 20.504,41 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent, tot 2337,58 punten, en technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit, bij 5782,57 punten.

Yellen zei in Washington onder meer dat de recente verbeteringen in het economische plaatje de renteverhoging van de Fed afgelopen december rechtvaardigen. Destijds hintten de beleidsmakers op een geleidelijke verdere verhoging van de rente in de komende maanden.

Dipje

Na de woorden van Yellen lieten de beursgraadmeters aanvankelijk een klein dipje zien, maar later reageerden beleggers toch positief. Tegelijk ging ook de rente op staatspapier omhoog en de koers van de dollar liep op. De euro werd verhandeld voor 1,0576 dollar, tegen 1,0580 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.

De grote bank JPMorgan Chase was de grootste winnaar in de Dow met een plus van 1,6 procent. Branchegenoot en zwaargewicht Goldman Sachs kreeg er 1,3 procent bij, waardoor de beurswaarde van de bank weer terug is op het niveau van voor de crisis in 2007.

Andere sterke stijgers onder de hoofdfondsen op Wall Street waren farmaceut Merck, supermarktconcern Wal-Mart en techgigant Apple, met plussen tot 1,4 procent. Olieconcern Chevron, dat 1,2 procent verloor, eindigde de onderaan de lijst.

General Motors

Verder kon autoconcern General Motors (GM) op aandacht rekenen nadat het Franse PSA Peugeot Citroën liet weten interesse te hebben in een overname van de Europese GM-dochter Opel. GM klom een kleine 5 procent.

Ook GigPeak stond in de belangstelling. De videochipmaker wordt voor 250 miljoen dollar ingelijfd door branchegenoot IDT en won daarop 12,5 procent.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 53,20 dollar per vat. Brent won 0,6 procent bij 55,94 dollar per vat.