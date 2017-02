Producentenprijzen VS in de lift

Gepubliceerd op | Views: 152 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari met 0,6 procent gestegen in vergelijking met de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag bekend.

Economen rekenden gemiddeld op een stijging met 0,3 procent. In december gingen de prijzen die Amerikaanse fabrikanten vragen voor hun producten met een herziene 0,2 procent omhoog.

Exclusief voedsel en energie namen de prijzen met 0,4 procent toe.