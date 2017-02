'Blik op overnameproces bij NN'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - De aandacht bij de presentatie van de jaarcijfers van verzekeraar NN Group gaat donderdag voorbeurs waarschijnlijk vooral uit naar eventuele opmerkingen over de voortgang in de overname van Delta Lloyd. NN boekte afgelopen jaar naar verwachting minder winst dan in 2015.

NN Group zette begin deze maand zijn bod op Delta Lloyd door. De verzekeraar en vermogensbeheerder biedt 5,40 euro per aandeel voor zijn branchegenoot, waarmee de overname 2,5 miljard euro in totaal kost. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden.

Analisten schatten de nettowinst van NN Group in 2016 op 1,2 miljard euro, tegen 1,6 miljard euro een jaar eerder. Vooral in de eerste maanden van het jaar had het bedrijf last van de onrust op de financiële markten. In het derde kwartaal wist het de nettowinst wel met een derde op te voeren, tot 436 miljoen euro.

NN-watchers rekenen voor het vierde kwartaal in doorsnee op 261 miljoen euro. Dat zou 100 miljoen minder zijn dan in de laatste drie maanden van 2015.