Ruim 25 miljard aan projecten doorstaan eerste ronde Groeifonds

Of inplaats van belasting geld uitgeven aan hobby project van ambteneren dit geld gebruiken om de belasting te verlagen!!!



Echt goede projecten hebben geen financieringen nodig van de overheid, dat investeerders geen brood zien in deze projecten in de tijd dat de rente negatief is zegt denk ik al genoeg over de haalbaarheid en winstgevendheid van deze projecten.