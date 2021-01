Miljardairs Winklevoss mikken op beursgang bitcoinbeurs Gemini

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Bitcoinhandelsplatform Gemini Trust wordt mogelijk naar de beurs gebracht. Het bedrijf, dat is opgericht door tweelingbroers Cameron en Tyler Winklevoss, kijkt naar de mogelijkheden vanwege de groeiende belangstelling voor digitale valuta.

Cameron en Tyler Winklevoss stonden aan de wieg van de voorloper van Facebook. Zij beschuldigden Facebook-oprichter Mark Zuckerberg er eerder van het idee van de profielenwebsite te hebben gestolen. De zaak kwam voor de rechter en het geschil met Facebook werd uiteindelijk geschikt voor 65 miljoen dollar in contanten en aandelen. Na die kwestie stapten zij in bitcoin, naar verluidt na een vakantie in Spanje waar ze voor het eerst over een geheime virtuele munt hoorden. Daarvoor zou een groot deel van de Facebook-miljoenen zijn gebruikt.

De tweeling zegt de cryptomarkt in de gaten te houden. Daarbij worden ook discussies gevoerd over de vraag of een beursgang voor Gemini op dit moment zinvol is. "We staan er zeker voor open", aldus Cameron Winklevoss. Volgens de broers kan de waarde van bitcoin de komende tien jaar tot 500.000 dollar stijgen.

Creditcard

Bitcoin is het afgelopen jaar ruim vier keer meer waard geworden. De opmars roept herinneringen op aan de manie van 2017, die de cryptomunt duidelijk op de kaart zette. Het jaar daarop stortten de prijzen hard in. Tijdens de recente piek was de munt 42.000 dollar waard. Momenteel wordt bitcoin voor zo'n 37.000 dollar verhandeld.

Eerder diende Coinbase Global, de grootste Amerikaanse beurs voor bitcoin, al een aanvraag voor een beursnotering in. Ook Bakkt Holdings, een cryptoplatform waarvan het merendeel van de aandelen in bezit is van Intercontinental Exchange, zou aan een notering werken. Met de gang naar de beurs zouden vroege instappers in bitcoin, zoals de gebroeders Winklevoss, willen proberen hun digitale rijkdom te gelde te maken. De broers waren de eersten die zich bitcoinmiljardairs mochten noemen.

Om nieuwe klanten te werven, kwam Gemini donderdag met de lancering van een creditcard. Die werkt als een normale creditcard, maar bij het gebruik wordt 3 procent van het bedrag in bitcoins of andere digitale valuta aangeboden. De beloningen zullen automatisch op de rekening van kaarthouders worden gestort.