Amerikaanse uitkeringsaanvragen nemen flink toe

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten is afgelopen week flink toegenomen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid werden er 965.000 aanvragen ingediend, oftewel 181.000 meer dan een week eerder. Het gaat om de sterkste toename sinds maart vorig jaar.

Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de VS een beroep gedaan op het sociale vangnet. Doordat grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd en de coronapandemie voortwoekert, blijven er nog steeds veel nieuwe aanvragen binnenstromen.

Economen hadden dit keer niet op zo'n sterke toename gerekend. Zij gingen in doorsnee uit van 789.000 aanvragen, vrijwel evenveel als er een week eerder door Amerikanen bij hun overheid werd aangeklopt.

Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de VS maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst onder dat niveau.