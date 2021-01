Franse minister Le Maire wil handelssancties VS oplossen

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire wil met de regering van aankomend president Joe Biden een oplossing vinden voor de Amerikaanse handelssancties tegen Frankrijk en Europa. Volgens hem is een handelsoorlog niet in het belang van de Verenigde Staten en Europa. Hij wil in februari op bezoek gaan in Washington om te praten.

Le Maire zegt dat de heffingen alleen maar zorgen voor nog meer schade aan de economie, bovenop de coronacrisis. Hij heeft overigens nog niks gehoord van de inkomende regering in het Witte Huis over de handelsperikelen.

De VS hebben importheffingen opgelegd op onder meer Franse wijn, vanwege een geschil met de Europese Unie over subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus. Daarnaast wordt gedreigd met heffingen op bijvoorbeeld Franse cosmetica en handtassen als vergelding voor de invoering van een zogeheten digitaks in Frankrijk voor grote Amerikaanse techbedrijven als Facebook, Amazon, Google en Apple. Onlangs werden die strafheffingen nog wel uitgesteld omdat Washington extra onderzoek zou willen doen.