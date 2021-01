Makelaars bezorgd over geringe aanbod nieuwbouwwoningen

quote: LAGM schreef op 14 januari 2021 12:47:

[...]



De zwarte ridder heeft wel een punt. Ook niet vergeten dat vanaf 2021 het tweede poetsinkomen hoger wordt mee berekend in de max typ aanvraag.



Doorstromers -> ligt eraan welke generatie, namelijk personen rond en vanaf de 35 jaar oud, hebben veelal een banzspaarhypotheek waar je de eerste 20 jaar geen kloot mee opbouwt. degene die daaronder zitten en 5 jaar geleden een huis hebben gekocht in de gunstige tijd, die hebben een goede hypotheek genomen waarbij je veel aflost en in die korte tijd zijn de huizenprijzen enorm gestegen, die maken klappers als ze nu verkopen. Maar waar moet je heen? ik ken zoveel verhalen van hier uit de buurt waarbij huizen minimaal 30k boven de vraagprijs weggaan, en dan vaak nog opknappers waar minimaal 70-80 k verbouwingskosten ingaan. Leve de lage rente, want wat maakt het uit als je 30 k boven de vraagprijs bied? dan betaal je maar 50 euro per maand meer in de 30 jaar. jammer dat veel mensen zo denken maar het zal wel zo moeten zijn tegenwoordig als je echt graag wilt verhuizen...

Ja, ik snap het ook wel. Ik zit nu precies in de situatie dat ik m'n eerste huis moet kopen. Ik huur nu, inclusief GWL en belasting aan 1200 euro. We kunnen, met wat oprekken een hypotheek krijgen van 500.000 euro, wat per maand alleen aan aflossing al meer dan 1.600 euro zou zijn. Komt het bescheiden rentecompartiment er nog bovenop, maar je wil wel 20 jaar vastzetten, want je weet maar nooit hoe grillig de rentes zullen zijn.Vandaar dat ik ook helemaal die maximale hypotheek niet wil, ik snap ook niet waarom ze het tweede inkomen voor 90% hebben laten meetellen, juist nu de prijzen zo worden opgedreven. We willen rond de 4 ton, met een beetje geluk hoeven we dus geen OVB te betalen, maar mogelijk ook wel. Het zou jammer zijn als het wel zou moeten, zeker omdat je je eerste huis al enorm hoog moet kopen.,hoeveel rek zit er nog in? Dan nog het idee van DNB dat huizen belast gaan worden als box 3, en de volledige hypotheekrenteaftrek in enkele jaren. Dus koop je nu je eerste huis, kun je er donder op zeggen dat je van alle voordelen waar iedereen gebruik van heeft gemaakt in het verleden, dat je daar geen aanspraak op kunt maken en dat voelt wel wat wrang. En dat in december nog even alles op alles door de oudere generaties is gezet om nog even aan 2% OVB een beleggingshuisje voor erbij te kopen, terwijl een heleboel mensen dolgraag in zo'n huis zouden willen wonen als eerste koophuis, maar niet meekunnen in dit biedspel. Dat maakt het dubbel zuur imo.