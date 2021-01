'Export EU naar Verenigd Koninkrijk valt 10 miljard euro terug'

DEN HAAG (ANP) - De export vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting dit jaar met 10 miljard euro terugvallen. Dit effect zal pas in de tweede helft van het jaar te merken zijn. Die voorspelling doet kredietverzekeraar Euler Hermes. Nederland zal 1,2 miljard euro minder uitvoeren, is de verwachting. Britse exporteurs staan een klap te wachten van 27,3 miljard euro dit jaar.

Eerder ging Euler Hermes uit van een exportverlies van 18 miljard euro voor de EU. Maar door de afgesproken overgangsperiode tussen de machtsblokken van zes maanden valt dit bedrag dus lager uit. Nederland behoort met Duitsland en Frankrijk tot de zwaarst getroffen landen door de exportdaling. Dit komt door een reeks van oorzaken zoals een zwakkere vraag, mede door corona en de lockdowns, toegenomen administratieve rompslomp en extra kosten voor transport en logistiek.

Goederen die gemaakt zijn in het Verenigd Koninkrijk of in de EU kunnen tariefvrij verhandeld blijven worden, zo staat in de brexitdeal. Volgens de kredietverzekeraar klinkt de term kredietvrij leuk, maar is de praktijk weerbarstiger. Bedrijven die met de Britten zakendoen krijgen namelijk te maken met ‘rules of origin’, waarbij wordt gekeken naar de oorsprong van onderdelen. Daarop gelden wel tarieven.

Zoektocht naar binnenlandse leveranciers

Vooral bedrijven die materialen en onderdelen elders halen, krijgen met tarieven meer te maken. Dan gaat het om spullen en materialen als hout, metalen, chemicaliën, farmaceutica, computers en elektronica, transportmiddelen en machines.

Een derde van de Britse bedrijven zou ondertussen zoeken naar binnenlandse toeleveranciers ter vervanging van buitenlandse leveranciers. Dat kan ook de export naar het Verenigd Koninkrijk uit onder meer Nederland in de weg zitten.

De brexitklap wordt enigszins verzacht door de steun die overheden aan bedrijven bieden om de coronacrisis te doorstaan. Ook is er door de crisis en de restricties minder drukte aan de grens. Daarmee is er meer tijd om de afhandeling bij douane te verbeteren.