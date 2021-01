Forse verkoopkrimp moederbedrijf Peugeot, Citroën en Opel

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse autoconcern PSA, moederbedrijf van Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall en DS, heeft in 2020 bijna 28 procent minder auto's verkocht door de coronapandemie. In totaal werden wereldwijd iets meer dan 2,5 miljoen auto's afgezet door het bedrijf dat bezig is met een fusie met de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler.

Bij alle merken waren dalingen te zien, met de sterkste krimp voor Opel en het Britse dochtermerk Vauxhall. In Europa, de belangrijkste markt voor PSA, zakte de verkoop met bijna 30 procent. Maar ook in China gingen de zaken moeizaam met een verkoopafname van bijna 58 procent. In het Midden-Oosten, Afrika en in Rusland nam de verkoop wel toe.

PSA zegt dat in Europa in de tweede helft van 2020 een duidelijke verbetering van de verkopen was te zien, na de zware neergang in de eerste helft van het jaar.

Vorige week stemden de aandeelhouders van PSA en die van Fiat Chrysler nog in met de voorgenomen fusie. De twee concerns zijn daardoor op weg om de op drie na grootste autoproducent ter wereld te worden, onder de naam Stellantis. In december keurde de Europese Commissie de fusie al goed.