Huiseigenaren kraken plan om gat tussen huur en koop te dichten

Het is belangrijk dat de meeste mensen met een minimum inkomen meer kunnen lenen zodat zij uit de huurderswereld kunnen stappen. Doordat de rente zo laag is, zou men na mijn inzicht ook meer moeten kunnen lenen. Bijv. mensen met een inkomen tussen 20.000-30.000 euro, kunnen nu iets van 120-140.000 euro lenen. Zij moeten gelet op de lage rentestand minstens een woning kunnen kopen van 170-200.000 euro. Je zorgt er dan dat meer mensen een redelijke woning kunnen kopen, de overheid geen huurtoeslag meer hoeft uit te keren of veel minder. Een land is "rijk" wanneer de bevolking meer woningbezitters kent. Woningbezitters aanpakken lijkt mij niet verstandig. Het moet gunstig blijven om een woning te kunnen kopen en te bezitten.