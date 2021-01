Huiseigenaren kraken plan om gat tussen huur en koop te dichten

DEN HAAG (ANP) - Om het verschil tussen koop- en huurwoningen te dichten moeten niet de huiseigenaren extra worden belast. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis (VEH), die bezwaar maakt tegen het plan van De Nederlandsche Bank (DNB) om de lasten voor huiseigenaren te verhogen. Volgens de huiseigenaren zou juist gekeken moeten worden naar verlaging en regulering van de huren in de vrije sector.

VEH-directeur Cindy van de Velde noemt het onbegrijpelijk dat DNB met een dergelijk plan is gekomen in een tijd dat starters al zoveel moeite hebben om de woningmarkt op te komen. Belastingingrepen nemen volgens haar de oorzaak van het probleem niet weg, maken de kloof tussen huur en koop niet kleiner en bieden geen structurele oplossing.

DNB stelde eerder dat huizenbezitters net zo veel belasting over hun eigen huis dienen te betalen als ze betalen over hun spaargeld. Daarmee zouden er in de toekomst geen belastingverschillen meer bestaan tussen het huren en kopen van een huis. DNB pleit al langer voor het afbouwen van die voordelen omdat ze het aangaan van hoge hypotheekschulden in de hand werken.

Huren duurder dan kopen

Dat huren momenteel duurder is dan kopen, heeft verschillende oorzaken. Het beperkte huizenaanbod en de lage hypotheekrente spelen een rol, maar ook de belastingvoordelen die het kopen van een huis stimuleren. Huurders zijn ook meer geld kwijt, omdat de maandlasten van kopers deels uit aflossing bestaan. En als huurders maandelijks hetzelfde bedrag zouden sparen als het bedrag dat kopers aflossen, ervaren zij als extra nadeel dat zij hierover nu nog meer belasting moeten betalen.

Volgens Van de Velde gaat DNB gaat in zijn vergelijking voorbij aan de lasten en financiële risico’s die een huiseigenaar loopt. Naast de kosten van onderhoud en verduurzaming loopt een huiseigenaar ook aanzienlijke risico’s zoals die van funderingsherstel door bodemdaling. Bovendien zijn huiseigenaren door wijzigingen in het fiscale stelsel of door stijging van de hypotheekrente helemaal niet zeker van blijvend lage woonlasten. "Juist de rente is de laatste jaren kunstmatig laag door het beleid van de centrale banken", aldus de VEH-directeur.

Een oplossing voor het probleem is volgens VEH om meer "passende" woningen voor huur en koop te bouwen. Pas als vraag en -aanbod in evenwicht komen, kan de oververhitte woningmarkt tot rust komen en kunnen de prijzen normaliseren, zo klinkt het.