Huizenprijzen stijgen ''ongekend hard'' naar nieuwe records

quote: Jopie1962 schreef op 14 januari 2021 10:24:

[...]



Ik kocht mijn huis in 1995 in guldens. Omgerekend is dat nu 139.000,- euro geweest.

Het zal inmiddels wel 400.000,- euro waard zijn, denk ik.



In 1995 twijfelde ik, want de prijzen waren al zo opgelopen. Tóch maar gedaan, en sindsdien is het per saldo blijven stijgen.



De euro is simpelweg steeds minder waard. 'Straks' zal mijn huis wel 1 miljoen waard zijn, maar kun je met dat miljoen niet zoveel meer.

[...]Ik kocht mijn huis in 1995 in guldens. Omgerekend is dat nu 139.000,- euro geweest.Het zal inmiddels wel 400.000,- euro waard zijn, denk ik.In 1995 twijfelde ik, want de prijzen waren al zo opgelopen. Tóch maar gedaan, en sindsdien is het per saldo blijven stijgen.De euro is simpelweg steeds minder waard. 'Straks' zal mijn huis wel 1 miljoen waard zijn, maar kun je met dat miljoen niet zoveel meer.

Huizen prijs zo hoog is heb je niets aan Net als bij aandelen pas winst of verlies als je verkoopt. In geval huis lastiger want je moet ergens wonen. Huis is een weliswaar solide belegging.Zelf in 1989 gekocht € 130000 nu waarde ongeveer € 550000 maar het is papieren winst want ik ben niet van plan te verkopen want ik woon naar mijn zin.