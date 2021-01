Winkelsluitingen nemen flinke hap uit verkopen Primark

LONDEN (ANP) - Primark wordt hard geraakt door de lockdowns in Europa, waardoor de meeste filialen van de winkelketen gesloten zijn. Volgens het Britse moederconcern Associated British Foods ging het nog redelijk goed met de zaken tot overheden in de loop van het afgelopen kwartaal massaal winkelsluitingen afkondigden. Daarna zijn de verkopen flink weggezakt.

In de zestien weken tot 2 januari dit jaar bedroeg de omzet van Primark zo'n 2 miljard pond, omgerekend bijna 2,3 miljard euro. Daarmee lag de omzet 28 procent onder het niveau van een jaar eerder. Zonder de sluitingen had de keten in deze periode naar eigen zeggen waarschijnlijk 540 miljoen pond meer omzet kunnen draaien.

Momenteel zijn 305 van de 389 filialen van Primark dicht, waaronder de 20 winkels in Nederland. In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten kunnen mensen nog wel shoppen in de winkels van Primark, maar ook in de filialen die wel open zijn is soms sprake van beperkte openingstijden. Daarbij merkt Primark dat er minder toeristen en forenzen over de vloer komen. In grote steden vormen zij normaal een belangrijke klantengroep.

Primark gaat er in een scenario voor zijn financiële verwachtingen vanuit dat alle filialen die momenteel dicht zijn, in ieder geval tot het einde van het financiële jaar eind februari dicht zullen blijven. In dat geval zou het omzetverlies als gevolg van de tijdelijke winkelsluitingen oplopen tot meer dan 1 miljard pond. Dat is een stuk meer dan eerder voorzien. Toch gaat Primark gewoon verder met zijn eerdere plannen voor het openen van nieuwe winkels. De keten breidt onder meer uit in New York, Italië en Frankrijk.