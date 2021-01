AEX stevig hoger dankzij chipbedrijven ASMI en ASML

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASMI en ASML waren donderdag in trek op het Damrak en stuwden de AEX-index. De chipsector profiteerde van beter dan verwachte resultaten en goede vooruitzichten van de grote chipfabrikanten Intel en TSMC. De andere Europese beurzen stonden rond de slotstanden van een dag eerder. De aandacht van beleggers ging uit naar de politieke onrust in Washington, waar een nieuwe afzettingsprocedure is gestart tegen president Donald Trump. Daarnaast werd uitgekeken naar de economische plannen van aankomend president Joe Biden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 650,67 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 976,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,3 procent. Parijs daalde een fractie. De hoofdindex in Milaan zakte 0,6 procent, na de val van de Italiaanse regering door ruzie over de miljarden uit het Europees coronaherstelfonds.

Op macro-economisch terrein kwam China met beter dan verwachte handelscijfers. Zowel de export als de import van het land namen in december sterker toe dan voorzien. China exporteerde vorig jaar onder meer 224 miljard mondkapjes tegen het coronavirus naar de rest van de wereld.

Wissel topman Intel

ASMI en ASML stonden in de kopgroep bij de AEX-bedrijven met winsten tot 5 procent. De grote Amerikaanse chipmaker Intel wisselde van topman en liet weten dat de prestaties in de komende kwartalen hoger zullen uitvallen dan verwacht. Ook kwam de Taiwanese chipfabrikant TSMC met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Intel en TSMC zijn belangrijke klanten van chipmachinemaker ASML.

Techinvesteerder Prosus (plus 4,5 procent) profiteerde van een sterke koerswinst van Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Tencent ging in Hongkong flink vooruit na berichten dat het Chinese internetbedrijf en webwinkelconcern Alibaba toch niet op een zwarte lijst worden gezet door de Trump-regering. Verzekeraar Aegon kampte met een verkoopadvies van Société Générale en verloor 0,6 procent.

In Parijs verloor Carrefour bijna 7 procent. De Franse overheid heeft zorgen over een eventuele Canadese overname van het grote Franse supermarktconcern. Minister van Financiën Bruno Le Maire wijst daarbij op controle over de eigen voedselketen en op de gevolgen voor de werkgelegenheid. Carrefour won een dag eerder ruim 13 procent door het nieuws over de Canadese interesse.

De euro was 1,2156 dollar waard, tegen 1,2160 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 53,23 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 56,34 dollar per vat.