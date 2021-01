China exporteerde 224 miljard mondkapjes tegen corona

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft vorig jaar 224 miljard mondkapjes tegen het coronavirus geëxporteerd naar de rest van de wereld. Dat meldde de Chinese douane. Het cijfer laat zien hoe groot de wereldwijde vraag naar Chinese medische beschermingsproducten tegen de virusuitbraak is.

De waarde van die export, in de periode tussen maart tot en met december, bedroeg 340 miljard yuan, omgerekend ongeveer 43 miljard euro. Dat is goed voor circa 2 procent van de totale uitvoer van de tweede economie van de wereld in 2020, aldus de douane.

China exporteerde ook nog eens voor bijna 100 miljard yuan aan andere persoonlijke beschermingsapparatuur tegen het virus. In totaal ging de Chinese uitvoer van medische producten en geneesmiddelen vorig jaar met 31 procent omhoog vergeleken met 2019. Omdat het virus blijft voortwoekeren wordt verwacht dat dit jaar hier verdere groei te zien zal zijn.

Daarnaast zat ook de uitvoer van elektronica zoals computers en laptops van Chinese makelij in de lift afgelopen jaar, omdat mensen veel thuis blijven en vanuit huis moeten werken. In december zag China de export op jaarbasis met ruim 18 procent stijgen.