'Afzettingsprocedure Trump en steunplan Biden in focus op beurs'

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met winst beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken de nieuwe afzettingsprocedure tegen president Donald Trump en wachten op de economische plannen van zijn opvolger Joe Biden. Aankomend president Biden zal naar verwachting biljoenen dollars uittrekken om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

Op macro-economisch terrein kwam China met beter dan verwachte handelscijfers. Zowel de export als de import van het land namen in december sterker toe dan voorzien. De cijfers onderstrepen het aanhoudende herstel van de Chinese economie van de coronacrisis.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk profiteren van de sterke koerswinst van Intel. De grote Amerikaanse chipmaker wisselde van topman en liet weten dat de prestaties in de komende kwartalen hoger zullen uitvallen dan verwacht. Ook kwam de Taiwanese chipfabrikant TSMC met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Intel en TSMC zijn belangrijke klanten van chipmachinemaker ASML.

Aan het coronafront verwacht de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) dat zijn vaccin in maart beschikbaar zal zijn. Uiterlijk begin februari denkt het bedrijf gegevens over de werkzaamheid te kunnen delen. Het vaccin van J&J werd ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Het vaccin van J&J bestaat in tegenstelling tot andere coronavaccins uit één dosis.

Advieswijzigingen

Op het Damrak zullen verzekeraar Aegon en bank ABN AMRO mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Société Générale schroefden hun aanbeveling voor Aegon terug naar verkopen en Morgan Stanley verlaagde het advies voor ABN AMRO.

De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus zal mogelijk profiteren van een sterke koerswinst van Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Tencent ging in Hongkong flink vooruit na berichten dat het Chinese internetbedrijf en webwinkelconcern Alibaba toch niet op een zwarte lijst worden gezet door de Trump-regering.

In Parijs staat Carrefour in de schijnwerpers. De Franse overheid heeft zorgen over een eventuele Canadese overname van het grote Franse supermarktconcern. Minister van Financiën Bruno Le Maire wijst daarbij op controle over de eigen voedselketen en op de gevolgen voor de werkgelegenheid.

De euro was 1,2150 dollar waard, tegen 1,2160 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 52,94 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 56,00 dollar per vat.