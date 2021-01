'VS verbieden investeringen in Tencent en Alibaba niet'

quote: JongeBelegger_01 schreef op 14 januari 2021 08:22:

WeChat wordt toch niet gebruikt door Amerikanen, dus dat heeft geen/weinig invloed op de omzet van Tencent en dus Prosus.

Is WeChat a big deal?As of August, it had 3.3 million active monthly users in the U.S., according to analytics provider App Annie. The WeChat app has been installed nearly 22 million times through the Apple App Store and Google Play United States since January 2014, according to Sensor Tower, another analytics firm.