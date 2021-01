Franse overheid bezorgd over buitenlandse overname Carrefour

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse overheid heeft zorgen over een eventuele Canadese overname van het grote supermarktconcern Carrefour. Minister van Financiën Bruno Le Maire wijst daarbij op controle over de eigen voedselketen en gevolgen voor de werkgelegenheid.

Woensdag werd bekend dat het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard verkennende gesprekken voert met Carrefour over een overname. De Canadezen willen een bedrag bieden van ongeveer 20 euro per aandeel, waarmee ze ruim 16,4 miljard euro overhebben voor het bedrijf.

Le Maire zei op het eerste gezicht geen voorstander te zijn van een deal. Hij stelt dat de coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het is dat een land zelf controle heeft over de distributie van levensmiddelen, aangezien er veel werd gehamsterd door consumenten. Daarnaast heeft Carrefour in Frankrijk circa 105.000 werknemers in dienst, waarmee het bedrijf de grootste private werkgever van het land is. Mogelijk dat bij een overname banen verloren gaan, wat altijd heel gevoelig ligt in Frankrijk.

Alimentation Couche-Tard is onder meer eigenaar van de Circle K-keten van gemakswinkels. De marktwaarde van Alimentation Couche-Tard is omgerekend circa 29 miljard euro. Door een overname zou het Canadese detailhandelsbedrijf zijn aanwezigheid in Europa kunnen uitbreiden. Carrefour heeft in Europa meer dan 2800 supermarkten en 700 grotere hypermarkten. Ook heeft het Franse concern winkels in Argentinië en Brazilië.

Carrefour heeft te maken met felle concurrentie op de Franse thuismarkt van bijvoorbeeld rivaal Leclerc en Duitse prijsvechters. Op de beurs van Parijs viel het nieuws over de Canadese interesse goed bij beleggers, want het aandeel Carrefour sloot woensdag ruim 13 procent hoger op bijna 18 euro per aandeel.