Achmea investeert minder in vervuilende bedrijven

Als dit beleid van Achmea maar een beetje realistisch is , maar vaak te idealistisch en door gedram van groene groeperingen. Zelf blijven ze gaan met auto naar werk, zetten de verwwarming aan die met gas gestookt wordt, douchen met warm water die ook met gas verwarmd wordt. Doet hypocriet aan.

De echte boosdoener van stijging van tempratuur is de toename van bevolking van de wereld, niet de bedrijven. De bevolking in vele landen neemt exponentieel toe , dus niet lineair !

En ieder mens wil een koelkast, auto, huis enz. Om huizen te bouwen worden bomen gekapt. Veel huizen betekent verhoging van tempratuur en vervuiling. En vanwege exponentiele groei is toename van 1 miljard zo gedaan. Covid of geen covid.

Dus beperkt de geboorten eerst. Beter zou zijn de geboortebeperking van landen bij beleggingsbeleid toepassen. Dan is men realistisch bezig. Twee kinderen en dan genoeg.