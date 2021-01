Nederlandse export opnieuw gegroeid in november

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse export is in november opnieuw aangetrokken ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het de derde maand op rij dat er sprake was van een toename. Aan het begin van de coronacrisis ging de export nog flink omlaag omdat er toen veel minder internationaal gehandeld werd.

Er werden vooral meer chemische producten, machines en apparaten uitgevoerd. Over de gehele linie kwam de export 2 procent hoger uit dan november 2019. Daarmee was de toename wel iets kleiner dan in de voorgaande maand, toen de uitvoer 3,3 procent aandikte. Ook de import liep op in november, met 2,4 procent.

Het statistiekbureau heeft daarnaast gekeken naar de omstandigheden voor de export. Deze lijken in januari minder ongunstig dan in november. Dat komt vooral doordat het met de Duitse industrie momenteel iets minder slecht gaat. De productiekrimp daar is afgenomen. Ook zijn ondernemers in de industrie in Nederland en Europa in het algemeen minder negatief geworden over hun buitenlandse orderpositie.

Bij het onderzoek naar de omstandigheden wordt onder meer gekeken naar de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Een verbetering van de omstandigheden betekent volgens het CBS niet per se een hogere groei van de export.