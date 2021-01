Huren in vrije sector verder omlaag

Eindelijk!

Stijging van huurprijzen en hogere huizenprijzen, dat is een vicieuze cirkel. De ene jaagt de andere op en ga zo door.

Mensen moeten toch wonen, dus worden hogere huurprijzen toch betaalt. Ook hogere verkoopprijzen. Zo lucratief wS het dat beleggingsmaatschappijen uit buitenland en zelfs een prins meededen.

Alleen de politiek die weet hiervan waarschijnlijk weinig, want er ontbreekt visie op dit gebied.

De eindeloze stijging is mogelijk tot een halt gekomen omdat gewone mensen het gewoon niet meer kunnen opbrengen. Hun salaris blijft namelijk praktisch hetzelfde.

Vaste lasten die alleen maar stijgen en woonlasten die al 60% van netto inkomen bedraagt. Met 700 euro over de rest van de maand doorkomen. Huuropbrengsten vallen in box 3, dus onbelast.

Vroeger vielen huuropbrengsten in box 1 .en dat veroorzaakte enige rem.

Maar beter is dat bij diegenen die meer dan 2 huizen hebben, de huuropbrengst wordt belast als inkomen en dit geldt ook voor bedrijven. Deze zouden dan niet in box2 vallen.

Het wordt tijd dat politici wakker worden en beseffen dat in primaire levensbehoeften zoals wonen, dat daarin niet gespeculeerd mag worden. Woningen zijn er om te wonen en niet te speculeren, zeker niet in Nederland.