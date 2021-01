Autoriteiten VS willen dat Tesla 158.000 auto's terugroept

Technische probleem van de chip in de oudere modellen al langer bekend. Eerst vroeg Tesla heel veel geld voor een upgrade. Nu inmiddels stuk minder, maar mogelijk worden ze nu gedwongen om het via terugroep actie te doen. Ik had de chip al buiten Tesla om laten vervangen.

Er is nog ruimte genoeg in de markt voor partijen die elektrische auto bouwen. Er zullen ook nog nieuwe partijen bij komen. Apple ? Zeker de zelfrijdende auto's zijn vooral computers.

Ben zeker Tesla fan, maar volgende auto kan ook ander merk zijn. VW Buzz ?

Vindt koersen absurd. Wacht nog even tot ze bijna op 1000 staan en dan wat puts inslaan.