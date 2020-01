Gepubliceerd op | Views: 598

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend lager gesloten. Eerdere winsten verdampten na berichten dat de Verenigde Staten eerder opgelegde heffingen op Chinese producten voorlopig niet zullen terugdraaien. Ze zouden gelden als stok achter de deur. Verder stonden financiële fondsen in de schijnwerpers nadat een reeks banken de boeken openden.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie nipt hoger op 28.939,67 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,2 procent lager op 3283,15 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 9251,33 punten.

Eerder zou de VS naar verluidt wel deels heffingen terugdraaien als onderdeel van de woensdag te ondertekenen handelsovereenkomst. Volgens de bronnen willen de VS er echter zeker van zijn dat China zich aan de afspraken houdt. China beloofde onder meer miljarden aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Na woensdag worden meer details van het 86-pagina's tellende document bekendgemaakt.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase won 1,2 procent. De bank profiteerde de voorbije maanden vooral van goede resultaten bij de zakenbankdivisie. Het aandeel Citigroup steeg 1,6 procent. Die bank had de wind mee in zijn divisie voor obligatiehandel, terwijl de Amerikaanse consumententak sterk groeide.

Wells Fargo speelde dik 5 procent kwijt. Die bank zag de winst in het vierde kwartaal meer dan halveren. De lage rente speelde de grote hypotheekverstrekker parten. Ook moest Wells Fargo flinke kosten maken als gevolg van rechtszaken over een aantal schandalen.

Delta Air Lines

Delta Air Lines (plus 3,3 procent) haalde een hogere winst op een recordomzet. De luchtvaartmaatschappij profiteerde onder meer van het feit dat het bedrijf geen gewraakte Boeing 737 MAX-vliegtuigen in zijn vloot heeft. Daardoor hoefde Delta geen extra kosten te maken, maar wel wist het concern reizigers af te snoepen van rivalen die de 737 MAX aan de grond moeten houden.

Volgens ingewijden staat Boeing zelf op het punt om een nieuwe lening aan te vragen bij Citigroup. Het geld is onder meer nodig om de MAX-crisis te bezweren. Boeing won 0,7 procent.

De euro was 1,1128 dollar waard, gelijk aan het slot in Europa eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 58,43 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 64,66 dollar per vat.