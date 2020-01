Orderboek ASMI zit voller dan voorzien

Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN) - ASM International is met bemoedigende berichten over de omzet en het orderboek naar buiten gekomen. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan de 330 miljoen euro die maximaal werd voorzien. Daarbovenop was de order intake in de meetperiode met 370 miljoen euro ver boven de eigen verwachting.

ASMI wijst onder meer op de beter dan verwachte marktomstandigheden in de chipsector. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers rekende ASMI op een omzet in het slotkwartaal van 310 miljoen tot 330 miljoen euro. Verder zou de onderneming maximaal 310 miljoen euro aan nieuwe orders binnenhalen, aldus de prognose destijds.

ASMI benadrukt in een verklaring dat de afwikkeling van de arbitragezaak met Kokusai Electric, die de onderneming 56 miljoen euro opleverde, hier buiten beschouwing zijn gelaten. De definitieve cijfers volgen op 25 februari.