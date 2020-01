RELX dagwinnaar in groene AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 24

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst de handel uitgegaan. De leidende index op Beursplein 5 werd aangevoerd door informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX, die eerder een grote overname in de VS bekendmaakte. Elders in Europa was het sentiment gematigd positief. De blik van beleggers is onder meer gericht op economische grootmachten China en de Verenigde Staten die later deze week hun fase 1-handelsakkoord ondertekenen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 611,15 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 928,30 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt sloten fractioneel hoger.

RELX won bijna 1,8 procent. De onderneming maakte een dag eerder de overname van het Amerikaanse analysebedrijf ID Analytics bekend. Ook ABN AMRO (plus 1,3 procent) stond bij de sterkste stijgers. Analisten oordelen positief over de stap van de bank om de spaarrente op nul te zetten en vermogende spaarders te laten betalen voor hun spaargeld. KPN sloot 0,3 procent hoger. De telecomonderneming maakte bekend dat internetprovider XS4ALL als merk blijft bestaan.