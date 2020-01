Prosus kijkt nog steeds naar voedselovernames

Gepubliceerd op | Views: 301

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Techinvesteerder Prosus mag dan wel de slag om de Britse maaltijdbezorger Just Eat hebben verloren, het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf blijft op zoek naar investeringen in de voedselbezorgbranche. "We bekijken veel verschillende opties", zegt Larry Illg die bij Prosus aan het hoofd staat van de voedseltak.

Prosus wist slechts 0,02 procent van de aandelen Just Eat toegezegd te krijgen, tegen de houders van 80,4 procent van de aandelen Just Eat die kozen voor een bod van Takeaway.com. Mogelijk ligt de volgende overnameprooi van Prosus echter wel bij Takeaway. Prosus heeft twee derde van de Braziliaanse maaltijdbezorger iFood in handen, de rest is eigendom van Just Eat. Takeaway heeft al eerder aangegeven bereid te zijn dat belang van Just Eat van de hand te doen. Illg laat weten dat Prosus daar zeker naar zou kijken, maar dat de investeerder "niet tegen elke prijs" de enige eigenaar van iFood wil worden.

Illg weigerde commentaar te geven op een mogelijke overname van het Amerikaanse Grubhub of het Britse Deliveroo. Grubhub ontkende onlangs berichten dat het bedrijf zichzelf te koop zou hebben gezet. Deliveroo zou een investering krijgen van Amazon, maar de Britse toezichthouder doet daar extra onderzoek naar.