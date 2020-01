KPN gaat toch door met merk XS4ALL

Ik heb altijd zo'n dubbel gevoel bij die progressieve internet hippies (met hun rare touwhaar) als ze het hebben over hun privacy. Is het hier in het vrije westen niet gewoon zo dat je daarmee enkel criminelen en andere kwaadwillenden faciliteert? Net zoals XS4ALL-oprichter Gongrijp m.i. later deed met z'n niet af te luisteren telefoons. Ben ik nu zo naïef, of zijn zij het?