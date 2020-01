Staalmaker Salzgitter verlaagt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 546

SALZGITTER (AFN) - Staalfabrikant Salzgitter verwacht een steviger jaarverlies dan eerder geraamd. Dat komt door eenmalige afschrijvingen op bepaalde onderdelen van in totaal 200 miljoen euro. Die maatregel is ingegeven door economische en politieke omstandigheden die de winst beïnvloeden.

Salzgitter verwacht nu een verlies voor belastingen tussen de 250 miljoen en 280 miljoen euro. Eerder ging het staalconcern uit van een verlies van om en nabij de 50 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht Salzgitter voor aftrek van belastingen quitte te draaien.

Salzgitter verwacht ook in 2020 nog last te hebben van economische en politieke onzekerheid. Daarbij wijst het Duitse bedrijf onder andere op spanningen in het Midden-Oosten.