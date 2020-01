'Wall Street licht lager bij opening'

Gepubliceerd op | Views: 540

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York noteren dinsdag naar verwachting kleine minnen bij de opening. Het Amerikaanse cijferseizoen komt op gang met de opening van de boeken door een drietal grote banken. Ook Delta Air Lines gaf een inkijk in de prestaties. Verder kijken beleggers nog altijd uit naar de ondertekening van het fase 1-handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China later deze week, als ook de details van die deal bekend worden gemaakt.

Het handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten werd vorige maand bereikt. De Chinese vicepremier Liu He is in Washington voor de ondertekening woensdag. De VS zullen een aantal importheffingen terugbrengen, China belooft onder meer extra landbouwgoederen te kopen uit de VS.

De bankensector staat volop in de aandacht op Wall Street deze week. JPMorgan Chase staat voor een hogere opening. De bank profiteerde van goede resultaten bij de zakenbankdivisie. Met name de handel in obligaties en aandelen legde de bank geen windeieren op. De lagere Amerikaanse rente zat JPMorgan wel enigszins dwars.

Obligatiehandel

Ook de koers van Citigroup lijkt te gaan stijgen. De bank had de wind mee in zijn divisie voor obligatiehandel, terwijl de Amerikaanse consumententak sterk groeide. Wells Fargo opent vermoedelijk in het rood. Die bank zag de winst in het vierde kwartaal meer dan halveren. De grote hypotheekverstrekker had moeite om te groeien nu de rentes lager zijn geworden. Bovendien had Wells Fargo te maken met flinke kosten als gevolg van rechtszaken over een aantal schandalen.

Delta Air Lines haalde een hogere winst en een recordomzet. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij profiteerde van een sterke naar luchtreizen in de VS en het feit dat het bedrijf geen Boeing 737 MAX-vliegtuigen in zijn vloot heeft. Delta hoefde geen extra kosten te maken en wist wel reizigers af te snoepen van rivalen die de MAX wel hebben en aan de grond moeten houden.

BlackRock

Ook BlackRock staat in de belangstelling na de aankondiging de klimaattransitie centraal te stellen in zijn beleggingsstrategie. De grootste vermogensbeheerder ter wereld zal voortaan vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten afstoten en mijden in toekomstige investeringen.

Creditcardmaatschappij Visa maakte bekend fintechbedrijf Plaid over te nemen voor 5,3 miljard dollar. Dat bedrijf koppelt bankrekeningen aan apps voor geldzaken, waardoor die apps het mogelijk kunnen maken om gemakkelijk geld over te maken naar andere personen. Plaid zit onder meer achter de in de VS bekende app Venmo, die onderdeel is van PayPal.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,3 procent hoger op 28.907,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij tot 3288,13 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 9273,93 punten. Voor die laatste twee beursgraadmeters betekenden dat wederom nieuwe recordstanden.